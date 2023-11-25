Финны почти закрыли границу с Россией, доходы от нефти пробили дно, россиянам пригрозили разборками на дорогах – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была богата на события, среди которых выделяются начало перемирия в Газе, закрытие Финляндией большинство КПП на границе с Россией, угроза провала в 1990-е при изменении пакета документов для регистрации автомобиля.
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