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РИА Новый день

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Финны почти закрыли границу с Россией, доходы от нефти пробили дно, россиянам пригрозили разборками на дорогах – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Финны почти закрыли границу с Россией, доходы от нефти пробили дно, россиянам пригрозили разборками на дорогах – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была богата на события, среди которых выделяются начало перемирия в Газе, закрытие Финляндией большинство КПП на границе с Россией, угроза провала в 1990-е при изменении пакета документов для регистрации автомобиля.

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