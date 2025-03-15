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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс посетил игру своего сына Брайса в чемпионате штата

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, сегодня прилетел в Сакраменто, чтобы посмотреть, как его младший сын, Брайс Джеймс, выступает в финале CIF State Division 1.

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