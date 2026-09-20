11 ил вәкиле Татарстанның сайлау системасы эше белән танышты

Екатеринбургта 2026 елгы Халыкара яшьләр фестивалендә катнашучы чит ил вәкилләре Татарстан Республикасының Үзәк сайлау комиссиясендә булды һәм аның рәисе Андрей Кондратьев белән очрашты.
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