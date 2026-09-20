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11 ил вәкиле Татарстанның сайлау системасы эше белән танышты

11 ил вәкиле Татарстанның сайлау системасы эше белән танышты

Екатеринбургта 2026 елгы Халыкара яшьләр фестивалендә катнашучы чит ил вәкилләре Татарстан Республикасының Үзәк сайлау комиссиясендә булды һәм аның рәисе Андрей Кондратьев белән очрашты.

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