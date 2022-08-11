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3-й раунд Лиги конференций. Ответные матчи. «Кызыл-Жар» сыграет с АПОЭЛом в Нур-Султане, «Тобол» примет «Зриньски»

Сегодня пройдут ответные игры 3-го отборочного раунда Лиги конференций. «Кызыл-Жар» примет АПОЭЛ на «Астана Арене».

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