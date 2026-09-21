В сервисных локомотивных депо компании «ЛокоТех-Сервис» вводится в действие метод быстрого реагирования QRQC (Quick Response Quality Control).

Инструмент внедряется с целью повышения одного из ключевых показателей работы компании - коэффициента технической готовности тягового подвижного состава и призван максимально сократить время простоя локомотива в ремонте, в том числе из-за отказов технических средств по разным причинам.
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