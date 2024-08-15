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  • сергей Русский
    про наши бомбы--душа радуется.хохлобандерофашисты----вешайтесьДорогие друзья, к...
  • Владимир Самборский
    Вот я тоже по поводу энергетики. Без электричества сейчас ничего не работает. Тепловая генерация практически убита. В...Дорогие друзья, к...
  • Alex Nемо
    👍Дорогие друзья, к...

Душераздирающие кадры из Волчанска в Харьковской области

ВСУ забросали минами двух мирных украинцев, которых солдаты ВС РФ дроном выводили в безопасную зону.

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