Петербургская фигуристка завоевала серебро на Российско-китайских зимних молодежных играх

Агата Петрова набрала 201, 5 балл по итогам соревнований Воспитанница петербургской СШОР «Звездный лёд» фигуристка Агата Петрова завоевала серебро на IV Российско-китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске.
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