Восемь пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве подключены к ИВЛ

Сотрудники ТЭЦ в тувинском городе Шагонар, пострадавшие при взрыве 6 марта, подключены к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице Красноярска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной клинической больницы.