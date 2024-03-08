Восемь пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве подключены к ИВЛ

Сотрудники ТЭЦ в тувинском городе Шагонар, пострадавшие при взрыве 6 марта, подключены к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице Красноярска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной клинической больницы.
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