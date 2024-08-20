В Курской области продолжаются боевые действия, в ходе которых в плену оказываются представители обеих сторон.
МК: Взятая в плен под Курском военнослужащая ВСУ закатила истерику
Комментарии
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Silver Kont
А что там с ней делать? Хохлобандероблядей сейчас как собак нерезаных и что - всех в Лефортово? Просто, как в чеченские кампании - гранату между ног в штаны...
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12 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Таких убежденных нужно сразу к стенке!
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10 час.
Oleg Prauskov
К стенке эиу бандеровскую тварь!!!😡
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9 час.
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