Битва за танки

Компания «Леста Игры» — один из крупнейших игровых разработчиков России и СНГ. Будучи ключевым партнёром «Wargaming», «Леста Игры» запомнилась миллионам игроков такими масштабными проектами, как «World of Tanks», «World of Warships» и «World of Tanks Blitz».