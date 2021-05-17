Валерий Меладзе высказал всё, что думает о заявлении Ани Лорак про домогательства Константина Лидия ГубинаНе утих ещё скандал с откровениями Елены Прокловой, обвинившей известных режиссёров и актёров в домогательствам даже в период несоврешеннолетия, как посыпались другие чистосердечные рассказы о харасменте и приставаниях на сцене, за кулисами и на съёмочных площадках.