Валерий Меладзе высказал всё, что думает о заявлении Ани Лорак про домогательства Константина Лидия ГубинаНе утих ещё скандал с откровениями Елены Прокловой, обвинившей известных режиссёров и актёров в домогательствам даже в период несоврешеннолетия, как посыпались другие чистосердечные рассказы о харасменте и приставаниях на сцене, за кулисами и на съёмочных площадках.
Популярные статьи
- «Сидит, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит”, – сын Жириновского считает, что Ирине Родниной не место в Госдуме
- “Было страшно”: Алексей Столяров записался на прием к Шойгу, чтоб просить у него руки дочери
- “Мне незачем ей звонить”, – Уткин поделился подробностями личной жизни Алины Кабаевой и рассказал о том, что их раньше связывало
Свежие комментарии