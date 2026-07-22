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Пострадавшего при спуске в горах Таджикистана россиянина доставят в Душанбе

Пострадавшего при спуске в горах Таджикистана россиянина доставят в Душанбе

Пострадавшего при спуске в горах Таджикистана россиянина Игоря Байера доставят вертолётом в Душанбе 26 июля, сообщил ТАСС начальник Центра управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве республики Джамшед Камолзода.

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