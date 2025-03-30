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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Амурской области приняли участие на XXI Всероссийском кадетском Сборе

Юнармейцы Амурской области приняли участие на XXI Всероссийском кадетском Сборе

После смотра строя для участников сбора была проведена экскурсия по музею Победы. .

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