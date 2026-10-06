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Расписание четырех пригородных поездов в Алтайском крае изменится из-за ремонта путей

Расписание четырех пригородных поездов в Алтайском крае изменится из-за ремонта путей

Корректировка времени составит до двух с половиной часов В Алтайском крае временно изменится схема движения четырех пригородных поездов с 7 по 27 октября, сообщает пресс-служба Минтранс региона.

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