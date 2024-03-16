Гении пустыни. Хуситы провели успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты

Людмила Лиханова

А вы забыли про "бред" об маленькой яхте которая смогла вместе с "бравыми" укропами взорвать Сев. поток. Так почему бы не менее, а намного более бравым хуситам не сделать что-то подобное. Поэтому не важно КТО помог, главное то, что головняка у запада намного больше стало. И это очень радует.