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Гении пустыни. Хуситы провели успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты

Гении пустыни. Хуситы провели успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты

Это архивное фото предоставленное хуситами. Им РИА Новости иллюстрирует свою статью Автор: Илья Гусаров Когда российские, американские, китайские ученые и конструкторы работали над созданием гиперзвуковых ракет, они даже не подозревали, что в где-то в недрах Аравийского полуострова над той же проблемой бьются инженеры-хуситы.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А вы забыли про &quot;бред&quot; об маленькой яхте которая смогла вместе с &quot;бравыми&quot; укропами взорвать Сев. поток. Так почему бы не менее, а намного более бравым хуситам не сделать что-то подобное. Поэтому не важно КТО помог, главное то, что головняка у запада намного больше стало. И это очень радует.
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6 час.
Олег Пиманов
Конечно местные ребята сделали. Даже фамилии известны: Аль-Иванов и Абу-ибн-Петров
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4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Боширов с Петровым!
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4 час.

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