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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович об оставшейся части сезона: «Планирую сыграть только на «Мастерсе» в Париже, а там посмотрим»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Хуберта Хуркача во втором круге «Мастерса» в Шанхае (4:6, 3:6).

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