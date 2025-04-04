Российские бойцы уничтожили до 100 боевиков ВСУ при освобождении села Веселое

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки "Восток" в ходе освобождения села Веселое в ДНР ликвидировали до 100 боевиков ВСУ, а также три бронированные машины и восемь военных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии