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Российские бойцы уничтожили до 100 боевиков ВСУ при освобождении села Веселое

Российские бойцы уничтожили до 100 боевиков ВСУ при освобождении села Веселое

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки "Восток" в ходе освобождения села Веселое в ДНР ликвидировали до 100 боевиков ВСУ, а также три бронированные машины и восемь военных автомобилей.

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