"Алабуга" продолжает разрастаться. Противник публикует очередной спутниковый снимок предприятия, судя по которому на территории ОЭЗ ведется строительство не менее 10 новых цехов и расширяется незастроенная соседняя территория.
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