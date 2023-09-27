25 крутых идей для маленьких балконов и узких лоджий, которые стоит взять на заметку

Балкон или лоджию, хоть они имеют и мало общего с жилой зоной, хочется использовать с умом. Поэтому мы собрали идеи для дизайна маленького балкона и узкой лоджии, которыми можно воспользоваться во время ремонта.
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