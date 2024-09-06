А вы решитесь постоять на Кьерагболтене?

Этот небольшой кусок скалы находится в расщелине у края горы в Норвегии. Без какого-либо скалолазного снаряжения те, у кого хватит храбрости, могут добраться до этого камня, который носит название Кьерагболтен, и постоять на нем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии