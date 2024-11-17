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РИА Новости: оператор БПЛА рассказал о возвращении на СВО после потери ноги

РИА Новости: оператор БПЛА рассказал о возвращении на СВО после потери ноги

Оператор беспилотных летательных аппаратов из отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса, известный под позывным "Мираж", вернулся к участию в специальной операции спустя месяц после потери ноги.

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