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FiNE NEWS

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Сенатор Совфеда Константин Басюк оценил 40-дневный план Зеленского как провальный для Украины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк оценил 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского, направленный на активное давление на Москву, как провальный.

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