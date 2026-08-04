Сенатор Совфеда Константин Басюк оценил 40-дневный план Зеленского как провальный для Украины

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк оценил 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского, направленный на активное давление на Москву, как провальный.
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