Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В В
    Надоело вранье. Зачем разрушали московские и по всей России учереждения здравоохранения. Голикову и Скворцову под суд!Андрей Бочкарев: ...
  • olga gordeeva (Кожемякина)
    "Россия возобновит..." Тогда о какой третьей волне ковида Роспотребнадзор ведёт речь и даёт нам показатели заболевши...РФ возобновит чар...
  • olga gordeeva (Кожемякина)
    "Россия возобновит..." Тогда о какой третьей волне ковида Роспотребнадзор ведёт речь и даёт нам показатели заболевши...РФ возобновит чар...

Экс-посол США предложил освободить Уилана перед встречей Путина и Байдена

Экс-посол США предложил освободить Уилана перед встречей Путина и Байдена

Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает, что Владимир Путин перед встречей с президентом США Джо Байденом мог бы освободить Тревора Рида, осуждённого в РФ за нападение на полицейского, и Пола Уилана, получившего срок за шпионаж.

Вернуться к статье
44
Обсудить
Владимир Моргунов
Майкл, бери шире. Освободить занимаемое кресло. Не мелочись, ковбой !!!
Юрий Зубрин
Вот так прямо и освободить .А как насчет Бута и Ярошенко?Господа пиндосы ,губы и сопли подберите .В ваших советах ни Россия ,ни В.В.Путин не нуждаются!
valeri bolgov
Шпионам и наглым америкосам, место в лагерях и пусть осваивают север, на благо России.
алексей
Дебил-укажи себе куда срать ходить

Картина дня

наверх