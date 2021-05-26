Экс-посол США предложил освободить Уилана перед встречей Путина и Байдена

Бывший американский посол в России Майкл Макфол считает, что Владимир Путин перед встречей с президентом США Джо Байденом мог бы освободить Тревора Рида, осуждённого в РФ за нападение на полицейского, и Пола Уилана, получившего срок за шпионаж.