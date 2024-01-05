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Иванишевич о травме Джоковича: «Проблема с запястьем есть, но не очень серьезная. Главное, что Новак будет готов к началу Australian Open»

Серб проиграл в четвертьфинале Алексу де Минауру. «Алекс сыграл очень здорово, тактически грамотно. Проблемы с запястьем есть, но главное, что Новак будет готов через 10-11 дней (интервью прошло в среду – Sports.

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