Как научиться экономить и правильно распределять финансы в 2025

Сократив повседневные расходы хотя бы на короткий срок, можно упорядочить финансовое планирование, накопить необходимые средства и освоить правильное распределение бюджета, сообщила агентству “Прайм” аналитик маркетплейса Елена Васильева.
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