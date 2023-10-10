Маленький секрет, который сделает детей в больнице счастливыми

Поделиться с Дедом Морозом своими достижениями маленькие пациенты смогут в рамках новогодней благотворительной акции «Я — молодец», которую проводит банк ВТБ в больницах — партнерах по программе «Мир без слез».
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