Перед судом в Краснодарском крае предстанут курьеры телефонных аферистов

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Новороссийска в возрасте от 20 до 25 лет по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».