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Эти 5 изменений произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

Эти 5 изменений произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

А вы готовы сделать ноябрь месяцем трезвости, чтобы понять, как будете себя чувствовать, если вообще не станете пить алкоголь в течение 30 дней? Вот пять изменений, которые точно произойдут в организме за это время.

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