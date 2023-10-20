Эти 5 изменений произойдут в организме, если не пить алкоголь месяц

А вы готовы сделать ноябрь месяцем трезвости, чтобы понять, как будете себя чувствовать, если вообще не станете пить алкоголь в течение 30 дней? Вот пять изменений, которые точно произойдут в организме за это время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии