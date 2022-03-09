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Прибалтика хочет отсоединиться от российской электросети

Прибалтика хочет отсоединиться от российской электросети

Прибалтийские страны заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации с европейской сетью не в 2025 году, как было запланировано, а раньше, заявила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне.

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