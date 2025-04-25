В Шуе после мощного взрыва рухнули на землю обломки БПЛА

Оперштаб рассказал, что сейчас происходит в городе, который вновь подвергся варварскому налетуВ Ивановской области ночью 25 апреля продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атак беспилотников.
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