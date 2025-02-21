Глоба назвала два знака, которых ждут дальние дороги в марте — путешествия или учеба

Астролог озвучила гороскоп на начало весны. Астролог Тамара Глоба кадр VKИзвестный астролог Тамара Глоба, прогнозов которой все ждут с особым нетерпением, Свое внимание предсказательница остановила на двух знаках зодиака, которым, по ее словам, предстоят путешествия в марте.