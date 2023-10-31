Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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