Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в майские праздники

Россиян предупредили о росте мошеннических схем в преддверии майских праздников. Аферисты активно эксплуатируют спрос на популярные услуги в туризме, садоводстве, организации свадеб и выпускных, предлагая «выгодные» сделки, которые оборачиваются финансовыми потерями для жертв.