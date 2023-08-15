Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    ⚽️У вратаря "Динамо" Антона Шунина - новый праздник (https://t.me/teamrussia/4541). Родился сын!Умер Родион Амиро...
  • Лена Мисько
    По информации журналистов из разных изданий Неймар в Саудовской Аравии получит: 300млн€ зп за два года 100млн€ спон...Умер Родион Амиро...
  • Лена Мисько
    Неймар официально переехал в Саудовскую АравиюУмер Родион Амиро...

Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

1. Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у него выявили опухоль головного мозга, а в октябре случилось серьезное обострение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Неймар официально переехал в Саудовскую Аравию
Ответить
1 час.
Лена Мисько
По информации журналистов из разных изданий Неймар в Саудовской Аравии получит: 300млн€ зп за два года 100млн€ спонсорских 500 000€ каждый пост в соцсетях о Саудовской Аравии 80 000€ каждая победа клуба Личный самолет в свое распоряжение Дом Прислуга Возможность жить в стране со своей девушкой без официального заключение брака (это запрещается там)
Ответить
1 час.
Лена Мисько
⚽️У вратаря &quot;Динамо&quot; Антона Шунина - новый праздник (https://t.me/teamrussia/4541). Родился сын!
Сборная России по футболу
Telegram
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх