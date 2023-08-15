Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

1. Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у него выявили опухоль головного мозга, а в октябре случилось серьезное обострение.
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