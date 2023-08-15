Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

Лена Мисько

По информации журналистов из разных изданий Неймар в Саудовской Аравии получит: 300млн€ зп за два года 100млн€ спонсорских 500 000€ каждый пост в соцсетях о Саудовской Аравии 80 000€ каждая победа клуба Личный самолет в свое распоряжение Дом Прислуга Возможность жить в стране со своей девушкой без официального заключение брака (это запрещается там)