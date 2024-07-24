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Сильные дожди в Улан-Удэ связаны с повышением температуры

Сильные дожди в Улан-Удэ связаны с повышением температуры

В последние дни Улан-Удэ столкнулся с серьезными проблемами из-за непрекращающихся ливней. Во вторник, 23 июля, город пережил еще одно напоминание о силе природных явлений - сильный дождь, который привел к затоплению дорог и тротуаров.

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