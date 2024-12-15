Для компенсации потерь: Индия закупила эскадрилью истребителей Су-30МКИ 12 декабря Минобороны Индии сделало два крупных заказа, закупив эскадрилью самолетов Су-30МКИ и сотню самоходок K-9.
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Для компенсации потерь: Индия закупила эскадрилью истребителей Су-30МКИ 12 декабря Минобороны Индии сделало два крупных заказа, закупив эскадрилью самолетов Су-30МКИ и сотню самоходок K-9.
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