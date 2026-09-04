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OLED-экран на 120 Гц, батарея 8000 мА•ч, зарядка 80 Вт и цена около $300. Представлен смартфон Oppo A7 Pro

OLED-экран на 120 Гц, батарея 8000 мА•ч, зарядка 80 Вт и цена около $300. Представлен смартфон Oppo A7 Pro

Он выйдет уже на следующей неделе Oppo подтвердила дату выхода A7 Pro в Китае. Смартфон поступит в продажу 11 сентября в 10:00.

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