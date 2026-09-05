У России есть крупный резерв для масштабирования применения новых малогабаритных ракет «Дань-Т». Делать для этого практически ничего не нужно.
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