Учитель нанес отвергшей его юной коллеге 15 ножевых ударов

Британский молодой учитель нанес 15 ударов ножом женщине после того, как она отказала ему. 29-летний Мэтью Джонс заключен в тюрьму Королевским судом Бристоля после признания, что он неоднократно нанес удары ножом своей коллеге-учительнице 25-летней Эмме Кирк, причинив ей травмы головы, шеи и тела.
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