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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Учитель нанес отвергшей его юной коллеге 15 ножевых ударов

Британский молодой учитель нанес 15 ударов ножом женщине после того, как она отказала ему. 29-летний Мэтью Джонс заключен в тюрьму Королевским судом Бристоля после признания, что он неоднократно нанес удары ножом своей коллеге-учительнице 25-летней Эмме Кирк, причинив ей травмы головы, шеи и тела.

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