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Царьград

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"Реал" выиграл у "Интера" 2:1 в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" выиграл у "Интера" 2:1 в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" одержал победу над "Интером" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. Матч проходил в Мадриде, где отличились Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде.

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