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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о том, что обыграл Руне: «Для меня это было очень важно. Было важно перестроиться после хорошей победы над Новаком»

Он выиграл 6:2, 5:7, 6:4, и это вывело Новака Джоковича в 1/2 финала. Если бы Синнер проиграл, из группы вышли бы они с Руне.

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