Трамп оценил состав делегации России в Стамбуле словами «не разочарован»

ВАШИНГТОН, 15 мая, ФедералПресс. Во время ближневосточного турне президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета, прокомментировал состав российской делегации, направленной на переговоры с Украиной в Стамбуле.
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