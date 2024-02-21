Эфрос: «Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая право фермеров на протест»

Мы не можем ограничивать права одних граждан, обеспечивая право фермеров на протест. Так отреагировал министр внутренних дел Адриан Эфрос на санкции в отношении фермеров, которые заблокировали доступ к пограничному пункту «Леушены-Албица».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии