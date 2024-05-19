Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха Успешное применение безэкипажных катеров (БЭК) против кораблей Черноморского флота заставило многих увидеть в них не просто перспективное, а без пяти минут ультимативно-эффективное оружие, способное кардинально повлиять на тактику морских войн будущего.
Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха
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Юрий Ильинов
Ходаковский о смене министра обороны РФ: на решение хронических проблем в армии потребуются годы Запрос в обществе на наведение порядка в российском оборонном ведомстве крайне высок, а ожидания от кадровых перестановок в нем еще выше. И речь идет не только о коррупционной составляющей проблемы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток», занимающий сейчас должность заместителя главы Росгвардии в ДНР, рассуждая о смене министра обороны РФ. Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор, – но только ли им обусловливается состояние армии? - задает офицер риторический вопрос. Среди имеющихся проблем комбат называет «утечку мозгов» за рубеж, о которой он упоминает уже не впервые. По его мнению, оборонная отрасль Ирана многим обязана работающим на нее российским специалистам. Еще хуже то, что российские «светлые головы» есть и среди работников ОПК государств Североатлантического альянса. Среди стоящих перед армией проблем Ходаковский упомянул и разрушительные последствия «реформ» в Вооруженных силах, которые проводились при министре обороны Сердюкове. По его мнению, они крайне негативно отразились на обороноспособности нашей страны. Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы. И теперь их приходится решать в срочном порядке. Но важно понимать, что на решение хронических проблем в армии потребуются годы – изменения к лучшему не могут произойти мгновенно. В этом комбат видит большую опасность. Он опасается, что общество, не увидев быстрых изменений, разочаруется в новой команде руководителей и лишит их кредита доверия.
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4 час.
Юрий Ильинов
В момент атаки украинскими дронами территории России над Черным морем вновь летал БПЛА США По данным Минобороны России, в ночь на 19 мая российские силы ПВО сбили (перехватили) 9 оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ. При этом, по сведениям мониторинговых ресурсов, стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США, предназначенный для длительной разведки и целеуказания, все это время дежурил над акваторией Черного моря. Нужно отметить, что незваный «гость» и его «побратимы» буквально «прописались» в упомянутом нейтральном (международном) воздушном пространстве, прилетая с базы НАТО Sigonella на Сицилии и осуществляя патрулирование с октября 2016 года. На этот раз RQ-4 Global Hawk вылетел на дежурство около 22:00 по мск и в течение многих часов перемещался возле побережья Крыма и Кубани. Именно в это время украинские военные пытались атаковать различные объекты на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края ракетами и ударными дронами. Причем подобные «совпадения» и «странности» наблюдаются регулярно. Это дает возможность предполагать, что американцы участвуют в операциях украинцев против россиян, координируя действия. Косвенно это подтверждается тем, что когда российские истребители ПВО прогоняют «залетных» дорогих американцев или «случайно роняют» их в воду, интенсивность атак украинцев заметно снижается. Следовательно, «водные процедуры» целесообразно повторять регулярно, до выработки правильного рефлекса.
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4 час.
ВТ
Василий Топчий
Пора сбивать. А лучше отпосейдонить Сицилию. Как в песне-вот она была и нету. А РЭБ не достаёт пиндосовский беспилотник?
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3 час.
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