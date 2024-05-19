Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха

Юрий Ильинов

Ходаковский о смене министра обороны РФ: на решение хронических проблем в армии потребуются годы Запрос в обществе на наведение порядка в российском оборонном ведомстве крайне высок, а ожидания от кадровых перестановок в нем еще выше. И речь идет не только о коррупционной составляющей проблемы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток», занимающий сейчас должность заместителя главы Росгвардии в ДНР, рассуждая о смене министра обороны РФ. Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор, – но только ли им обусловливается состояние армии? - задает офицер риторический вопрос. Среди имеющихся проблем комбат называет «утечку мозгов» за рубеж, о которой он упоминает уже не впервые. По его мнению, оборонная отрасль Ирана многим обязана работающим на нее российским специалистам. Еще хуже то, что российские «светлые головы» есть и среди работников ОПК государств Североатлантического альянса. Среди стоящих перед армией проблем Ходаковский упомянул и разрушительные последствия «реформ» в Вооруженных силах, которые проводились при министре обороны Сердюкове. По его мнению, они крайне негативно отразились на обороноспособности нашей страны. Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы. И теперь их приходится решать в срочном порядке. Но важно понимать, что на решение хронических проблем в армии потребуются годы – изменения к лучшему не могут произойти мгновенно. В этом комбат видит большую опасность. Он опасается, что общество, не увидев быстрых изменений, разочаруется в новой команде руководителей и лишит их кредита доверия.