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Тайная доктрина

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Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха

Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха

Ужас, летящий на крыльях ночи, или почему украинские БЭК добиваются успеха Успешное применение безэкипажных катеров (БЭК) против кораблей Черноморского флота заставило многих увидеть в них не просто перспективное, а без пяти минут ультимативно-эффективное оружие, способное кардинально повлиять на тактику морских войн будущего.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Ходаковский о смене министра обороны РФ: на решение хронических проблем в армии потребуются годы Запрос в обществе на наведение порядка в российском оборонном ведомстве крайне высок, а ожидания от кадровых перестановок в нем еще выше. И речь идет не только о коррупционной составляющей проблемы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток», занимающий сейчас должность заместителя главы Росгвардии в ДНР, рассуждая о смене министра обороны РФ. Безусловно, коррупция – важный отрицательный фактор, – но только ли им обусловливается состояние армии? - задает офицер риторический вопрос. Среди имеющихся проблем комбат называет «утечку мозгов» за рубеж, о которой он упоминает уже не впервые. По его мнению, оборонная отрасль Ирана многим обязана работающим на нее российским специалистам. Еще хуже то, что российские «светлые головы» есть и среди работников ОПК государств Североатлантического альянса. Среди стоящих перед армией проблем Ходаковский упомянул и разрушительные последствия «реформ» в Вооруженных силах, которые проводились при министре обороны Сердюкове. По его мнению, они крайне негативно отразились на обороноспособности нашей страны. Офицер отмечает, что десятилетиями в российской армии копились проблемы. И теперь их приходится решать в срочном порядке. Но важно понимать, что на решение хронических проблем в армии потребуются годы – изменения к лучшему не могут произойти мгновенно. В этом комбат видит большую опасность. Он опасается, что общество, не увидев быстрых изменений, разочаруется в новой команде руководителей и лишит их кредита доверия.
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Юрий Ильинов
В момент атаки украинскими дронами территории России над Черным морем вновь летал БПЛА США По данным Минобороны России, в ночь на 19 мая российские силы ПВО сбили (перехватили) 9 оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ. При этом, по сведениям мониторинговых ресурсов, стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США, предназначенный для длительной разведки и целеуказания, все это время дежурил над акваторией Черного моря. Нужно отметить, что незваный «гость» и его «побратимы» буквально «прописались» в упомянутом нейтральном (международном) воздушном пространстве, прилетая с базы НАТО Sigonella на Сицилии и осуществляя патрулирование с октября 2016 года. На этот раз RQ-4 Global Hawk вылетел на дежурство около 22:00 по мск и в течение многих часов перемещался возле побережья Крыма и Кубани. Именно в это время украинские военные пытались атаковать различные объекты на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края ракетами и ударными дронами. Причем подобные «совпадения» и «странности» наблюдаются регулярно. Это дает возможность предполагать, что американцы участвуют в операциях украинцев против россиян, координируя действия. Косвенно это подтверждается тем, что когда российские истребители ПВО прогоняют «залетных» дорогих американцев или «случайно роняют» их в воду, интенсивность атак украинцев заметно снижается. Следовательно, «водные процедуры» целесообразно повторять регулярно, до выработки правильного рефлекса.
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4 час.
ВТ
Василий Топчий
Пора сбивать. А лучше отпосейдонить Сицилию. Как в песне-вот она была и нету. А РЭБ не достаёт пиндосовский беспилотник?
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3 час.

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