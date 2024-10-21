RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сесть не хочет. Семья неблагополучная. Ребенка жалко...Бросившая ребёнка...
  • Юрий Зубрин
    Многие находят с ним общий язык на фоне уважительного отношения к ним ,а вот почему-то определенная категория не може...Президент ОАЭ дал...
  • Юрий Зубрин
    Не задавались вопросом о том ,а почему так происходит ?El País: в ВСУ за...

Над четырьмя регионами: силы ПВО уничтожили за ночь 18 украинских БПЛА над Россией

Над четырьмя регионами: силы ПВО уничтожили за ночь 18 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 11 беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской и один — над Орловской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх