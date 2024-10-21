Над четырьмя регионами: силы ПВО уничтожили за ночь 18 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 11 беспилотников перехватили над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской и один — над Орловской.
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