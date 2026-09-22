Захарова назвала отказ Стубба от роли переговорщика "шагом к выздоровлению"

Ранее Александр Стубб рассказал, что не рассчитывает стать главным представителем Европы на возможных мирных переговорах по украинской проблематике.
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