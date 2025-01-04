В ГД оценили идею запустить социальные вклады

Социальные вклады, предлагаемые под более выгодные проценты, дадут возможность россиянам с невысокими доходами накапливать средства и обеспечивать себя дополнительной прибылью, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.