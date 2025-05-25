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Власти Губкинского приглашают жителей на фестиваль национальных культур

Власти Губкинского приглашают жителей на фестиваль национальных культур

На фестивале «Перекресток культур», который пройдет 31 мая, каждая национальность, принимающая участие в конкурсах, представит свое подворье: оригинальные костюмы и блюда, творческие номера и многое другое, сообщает администрация города Губкинский.

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