Клаксон
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Клаксон

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Mazda MX-5 превратили в багги

Mazda MX-5 превратили в багги

Компактный родстер Mazda MX-5 прошел модернизацию для поездок по бездорожью. Несмотря на то, что Mazda MX-5 первого поколения по-прежнему заднеприводная, она оснащена достаточным количеством комплектующих, позволяющих проехать по таким местам, к которым обычный родстер и близко не осмелится приблизиться.

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