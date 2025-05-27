Mazda MX-5 превратили в багги

Компактный родстер Mazda MX-5 прошел модернизацию для поездок по бездорожью. Несмотря на то, что Mazda MX-5 первого поколения по-прежнему заднеприводная, она оснащена достаточным количеством комплектующих, позволяющих проехать по таким местам, к которым обычный родстер и близко не осмелится приблизиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии