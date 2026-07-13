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Регион 29

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В Онежском округе 14-летняя девочка разбилась на мотоцикле, который ей дала мать

В Онежском округе 14-летняя девочка разбилась на мотоцикле, который ей дала мать

В Онежском округе полиция проводит проверку после ДТП с участием несовершеннолетней мотоциклистки.По предварительным данным, вечером 12 июля около 21:00 14-летняя жительница посёлка Малошуйка с разрешения матери взяла мотоцикл Lifan и отправилась кататься в сторону деревни Абрамовской.

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